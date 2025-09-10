عاجل/ أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق..

يتميز طقس الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل بالشمال ومحليا الوسط ثم سحب عابرة بأغلب الجهات ، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية أما البحر فيكون عامة شديد الاضطراب.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.