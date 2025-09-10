هكذا أنقذت “صلاة الظهر” قادة “حماس” من الاغتيال في الدوحة.. #خبر_عاجل

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن سبب غير متوقع وراء فشل إسرائيل في اغتيال كبار قادة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت “القناة 12” العبرية إنه وبعد يوم من عملية “قمة النار” لتصفية المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، أفادت تقارير بفشل الهجوم بسبب قرار قادة حماس أداء صلاة الظهر ومغادرة قاعة المفاوضات.

ووفقا لتقارير إيرانية، ترك قادة حماس هواتفهم المحمولة في قاعة المفاوضات، وهو ما ضلل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وجعلها تعتقد أن القادة ما زالوا موجودين في موقع الهجوم.

ونفذ الهجوم باستخدام 12 صاروخا و15 طائرة مقاتلة، وكان هدفه الرئيسي تصفية كبار قادة حماس، خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل. ووفقا للتقارير، نجا فريق حماس التفاوضي الذي كان يدرس مترح ترامب لوقف إطلاق النار.