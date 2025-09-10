عاجل/ حجز كميات هامة من المواد المدعمة في مداهمة مخزن عشوائي بهذه الجهة

تولت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت بمعية مصالح الامن الوطني بمنزل جميل مداهمة مخزن للمواد الغذائية غير مصرح به لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، وحجز كامل كميات المواد الغذائية المخزنة بالمكان.

وبين مصدر أمني مسؤول لـ”وات” انّ العملية تتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية الجهوية للتصدي لمختلف مظاهر التجارة الموازية والاحتكار، حيث أمكن للفريق الرقابي المشترك حجز كميات من المواد الغذائية المدعمة وغيرها بلغت حوالي 1828 كلغ، علاوة على ما يناهز 680 لترا من الزيت المدعم والمعلب وحوالي 6080 وحدة من المواد الغذائية المتنوعة، على أن يتم اتخاذ بقية الإجراءات القانونية في شأن صاحب المخزن.

ومن جهة أخرى، أسفرت حملة رقابية مشتركة ببنزرت الشمالية وجرزونة وتينجة ورفراف، عن تحرير 12 محضرا اقتصاديا، وهي حملة توجهت لمراقبة مختلف المحلات العمومية ومقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بمشاركة مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ونظيراتها المحلية والإدارة الجهوية للتجارة والإدارة الجهوية للصحة، تم خلالها تحرير 5 محاضر صحية، علاوة عن إزالة 14 موضع انتصاب عشوائي .

وفي ذات السياق، تولت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالتعاون مع المصالح الأمنية وأيضا الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية ببنزرت، حجز 40 كلغ من غلال البحر لاتلافها .