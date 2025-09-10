عاجل/ هذا أبرز ما جاء في لقاء وزير الخارجية بنظيره الإيراني

يؤدي وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، زيارة عمل الى تونس.

وعقد وزير الخارجية محمد علي النفطي، اليوم الاربعاء 10 سبتمبر 2025، ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيراني، اكد خلالها حرص تونس على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف النفطي، وفق ما نقلته الاذاعة الوطنية، أن هذه الزيارة ترجمت عمق الروابط الأخوية بين تونس وإيران والسعي المشترك لدعم التعاون القائم بينهما.

ومن جانبه، قال عباس عراقجي، إن هذه الزيارة شكلت مناسبة وفرصة لإجراء المزيد من المشاورات حول العلاقات البينية.

وشدد عباس عراقجي، على وجود إرادة حقيقية مشتركة بين الدولتين لتوسيع العلاقات وتطويرها خاصة في المجالات التجارية والسياحية والصحية والعلمية والثقافية.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عن اتفاق الطرفين على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب الآجال.