عاجل/ رئيس وزراء قطر: تعرّضنا للخيانة وسنردّ على إسرائيل..

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الأربعاء، إنه “سيكون هناك رد” على إسرائيل، بعد استهدافها قيادات حركة حماس في العاصمة الدوحة.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في مقابلة حصرية مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، أنه يعتقد أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة “قضت على أي أمل” للرهائن المتبقين في غزة.

ووصف الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بـ”إرهاب دولة”، مبرزا “لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من هذا العمل… إنه إرهاب دولة.. لقد تعرضنا للخيانة”.

وأشار إلى أن “أفراد الأمن القطريين الذين أصيبوا في الهجوم في حالة حرجة”.

وأكد أن “الدوحة تعيد تقييم كل شيء فيما يخص دورها في الوساطة ومستقبل حماس في قطر”، مبرزا أن “منطقة الخليج برمتها في خطر”.

وأوضح: “سيكون هناك رد من المنطقة. هذا الرد قيد التشاور والمناقشة حاليا مع شركاء آخرين في المنطقة”.