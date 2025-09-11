عاجل/ سوريا تفكك خلية تابعة لحزب الله.. وتحجز صواريخ “غراد” وأسلحة..

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، القبض على “خلية إرهابية تابعة لحزب الله كانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية”.

وصرّح العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق: “تمكنت الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا “حزب الله”، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي”.

وأضاف: “أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين”.

وتابع: “خلال العملية، تمت مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز “غراد”، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة”.

وكشف الدالاتي أنه “تمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف”.

“سكاي نيوز”