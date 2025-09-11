وزارة العدل تتخذ هذا القرار..#خبر_عاجل

عاجل/ تأجيل إنطلاق رحلة أسطول الصمود من سيدي بوسعيد

أفاد الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنّه تلقّى مراسلة من وزارة العدل تفيد بعقد جلسات المحاكمات بالنّسبة للقضايا ذات الصّبغة الإرهابيّة بالمحكمة الابتدائية تونس 1، المعيّنة خلال شهر سبتمبر الحالي، عن بعد.

وبيّن الفرع الجهوي للمحامين أنّ وزارة العدل تعلّلت في مراسلتها بوجود “خطر حقيقي” بناء على الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبناء كذلك على الفصل 141 مكرّر من مجلّة الإجراءات الجزائية المتعلّق بإمكانيّة إجراء المحاكمة عن بعد.

وبيّنت وزارة العدل أنّ إجراءات المحاكمة عن بعد سوف تتواصل إلى أن يقع البتّ في القضايا المذكورة، حسب المراسلة التي نشرها الفرع الجهوي للمحامين بتونس على صفحته الرّسمية ب”فايسبوك”.

