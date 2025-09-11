ارتفاع احتياطي العملة الصعبة إلى 110 أيام توريد..

بلغ الاحتياطي من العملة الصعبة، مستوى 4ر25 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام توريد، إلى غاية يوم 10 سبتمبر 2025، مع تراجع طفيف بنسبة 3ر2 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق معطيات صادرة، أمس الاربعاء، عن البنك المركزي التونسي.

ارتفاع العائدات السياحية المتراكمة

وعرفت العائدات السياحية المتراكمة، وفق احصائيات مؤسسة الإصدار، زيادة بنسبة 8 بالمائة، إذ انتقلت من 5 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2024، لتدرك 4ر5 مليار دينار موفى شهر أوت 2025

وارتفعت عائدات العمل بدورها بنسبة 2ر8 بالمائة لتبلغ 7ر5 مليار دينار خلال الفترة نفسها .

تراجع خدمات الدين الخارجي

وتراجعت خدمات الدين الخارجي، بنسبة 3ر6 بالمائة، لتستقر في حدود 5ر9 مليار دينار، نهاية شهر اوت 2025، مقابل 1ر10 مليار دينارسنة 2024.

وكشفت إحصائيات البنك المركزي التونسي، عن ارتفاع في الأوراق النقدية والعملات المتداولة بنسبة 4ر15 بالمائة، إلى غاية يوم 9 سبتمبر 2025، لتبلغ 26 مليار دينار.

كما سجّل إجمالي المعاملات بين البنوك ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة ليصل إلى 5ر3 مليار دينار.