عاجل/ إسناد رُخص “تاكسي” فردي بكافّة معتمديات هذه الولاية..

صادقت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بمدنين خلال جلسة عقدتها مساء امس الاربعاء، باشراف والي مدنين وليد الطبوبي، على القائمة النهائية للمتحصلين على رخص التاكسي الفردي، والتي بلغ عددها 155 رخصة بمختلف المعتمديات، تم نشرها في قائمات اسمية على الصفحة الرسمية للولاية.

وتوزعت هذه الرخص حسب المعتمديات بين 49 رخصة بين معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية و35 رخصة بمعتمدية جرجيس و16 رخصة بمعتمدية بن قردان و5 رخص بمعتمدية بني خداش، الى جانب 24 رخصة بمعتمدية جربة حومة السوق و16 رخصة بجربة ميدون و6 رخص بجربة اجيم مع رخص لذوي الاحتياجات الخصوصية.

كما نظرت اللجنة في اجتماعها في مطلب لتغيير خط جولان رخصة لواج ودراسة مطالب الحصول على شهائد تاهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي لاقتناء سيارات النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص.