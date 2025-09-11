عاجل/ تونس تمنع منتجات التجميل التي تحتوي هذه المادة المُسرطنة

رئيسة الحكومة من مصر: “نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”..

قررت وزارة الصحة اليوم الخميس، منع تصنيع وتوريد وترويج كل منتج ثبت احتواءه على مادة “TPO” المستعملة في بعض أنواع طلاء الأظافر الاصطناعية النصف الدائمة وذلك بعد أن ثبت علميا أن هذه المادة مسرطنة وخطيرة على صحة الإنسان.
وفي بلاغ لها، أوضحت الوزارة، أن المصالح المختصة بوزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات و الهياكل المتدخلة ستقوم بسحب جميع مواد التجميل المحتوية على هذه المادة من الأسواق ومتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا الإعلام.
وإذ تعوّل وزارة الصحة على دور المصنعين والموردين وأصحاب المهنة في تنفيذ ما جاء في هذا الإعلام فإنها دعت كافة المستهلكين إلى التثبت من الملصقات والإطلاع على قائمة المكونات قبل شراء أي مادة تجميل، وعدم استعمال أي منتج يحتوي على هذه المادة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

