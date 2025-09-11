عاجل/ إسرائيل تغتـال شخصية جديدة في لبنـان



أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال وسيم سعيد جباعي في غارة إسرائيلية جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه كان عضواً بحزب الله اللبناني.

وقال أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس”، إن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة عين بعال مستهدفاً وسيم سعيد جباعي، وهو أحد عناصر حزب الله، مشيراً إلى أن جباعي كان يلعب دوراً محورياً في توجيه العمليات وتعزيز قدرات الحزب.

كما قال المتحدث باسم الجيش، إن جباعي قام بالترويج لإبرام صفقات شراء أسلحة، وساعد في تنفيذ مخططات إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخص إثر غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عين بعال – البازورية في قضاء صور جنوب لبنان.

كما نسفت القوات الإسرائيلية فجرا، “مبنى تابعاً لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب”.