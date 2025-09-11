154 مهاجرا إيفواريا يعودون طوعيّا إلى بلدهم.. #خبر_عاجل

أفادت المنظمة الدولية للهجرة في تونس بأنها ساعدت 154 إيفواريا على العودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي، عبر تنظيم رحلة جوية مستأجرة، اليوم الخميس، إلى كوت ديفوار.

وتلقى المهاجرون العائدون قبل مغادرتهم تونس مساعدة شاملة تضمّنت سكنا مؤقتا وجلسات إرشاد ومساعدة اجتماعية وفحوصات طبية قبل المغادرة، ودعما لوجستيا لسفرهم، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن المنظمة.

وتُعد هذه العملية جزءا من برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج حماية المهاجرين وعودتهم وإعادة إدماجهم في شمال إفريقيا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والسويد.