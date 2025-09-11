عاجل/ جراد يفجّرها من جديد: “أسطول الصمود موجّه ضد بلادنا و مصالحها وأمنها القومي”



نشر الناشط رياض جراد، مساء اليوم الخميس، تدوينة عبر صفحته على فايسبوك، كشف فيها عن “تجاوزات وفضائح” في اسطول الصمود الراسي حاليا في تونس في انتظار ابحاره نحو قطاع غزة.

واتهم جراد في تدوينته، بعض المنظمين بالاساءة الى الاسطول نفسه، مشيرا الى تمويلات وارتباطات “مشبوهة” تتجاوز تونس.

وقال جراد في تدوينته ان الاسطول قد “تحوّل من حركة رمزيّة و إنسانيّة لإسناد أشقّائنا و أخوتنا في فلسطين و غزة الى أسطول موجّه ضد بلادنا و مصالحها و أمنها القومي و يستهدف بشكل واضح و مباشر اليوم أمن و إسقرار شعبها”.

واشار جراد في تدوينته الى ان منظمي الاسطول قد اقتنوا بالامس “يختا إيطاليا بـقيمة 900 مليون وهم بصدد إتمام إجراءات شراء يخت ألماني أيضا بمبلغ يناهز 150 مليون”.

وفي ما يلي نص تدوينة رياض جراد كاملا:

