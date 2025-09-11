عاجل/ أنباء عن قرار الحكومة الألمانية دعم مقترح تقوده فرنسا والسعودية لحل الدولتين..

قالت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر مطلعة مساء الخميس، إن الحكومة الألمانية قررت دعم مقترح تقوده فرنسا لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وأفادت الوكالة بأن ألمانيا تعتزم دعم قرار للأمم المتحدة الجمعة يتبنى إعلان نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية. والإعلان الذي تعتزم برلين دعمه يؤيد قيام دولة فلسطينية بالإضافة إلى حق العودة للاجئين.

وتعتزم ألمانيا دعم قرار الأمم المتحدة، يوم الجمعة، لاعتماد “إعلان نيويورك” بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، وفقا لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لعدم إعلان القرار بعد.

وعلى عكس فرنسا وبريطانيا، لا تعتزم ألمانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية حاليا، وفقا للمصادر. وأضافت المصادر أن القرار يتضمن إدانة لعمليات القتل واحتجاز الرهائن التي نفذتها حماس في أكتوبر 2023، وينص على أن حماس يجب ألا تحكم غزة بعد الآن.

ويأتي القرار الألماني عقب قصف إسرائيلي غير المسبوق على العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء، والذي خلف موجة واسعة النطاق من التنديدات في أوروبا، بما في ذلك من جانب الحكومة الألمانية.