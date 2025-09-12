اليونسيف: معدل سوء التغذية بين الأطفال في غزة يتجاوز الرقم القياسي..

توسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة

2025/09/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة عن توسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة وهي سليانة و القصرين و تطاوين و جندوبة و ڨبلي وصفاقس (المحرس) ومدنين (بن قردان).

ويوفر هذا التوسّع، وفق بلاغ لوزارة الصحة اليوم الخميس، عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة وهي السكري والغدد وأمراض المفاصل والعظام والأمراض الجلدية وطب التغذية

ويتمثل الهدف من هذه الخطوة في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين وتخفيف عناء التنقّل والانتظار و تسريع التشخيص، إضافة إلى دعم الإطارات الطبية المحلية باستعمال تقنيات الطب عن بعد والذكاء الاصطناعي.

