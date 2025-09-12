هام/ تسليم 8 مساكن لعائلات شهداء المؤسسات العسكرية والأمنية بهذه الولاية..

تم أمس الخميس بمقر ولاية زغوان، تسليم عقود ومفاتيح المساكن الفردية الاجتماعية لفائدة 8 عائلات شهداء المؤسسات العسكرية والأمنية ،ضحايا العمليات الارهابية، وأولي الحق من عائلات شهداء وجرحى الثورة، وذلك تحت اشراف والي زغوان، كريم البرنجي رفقة رئيس مؤسسة فداء، أحمد جعفر.

وتم تخصيص هذه المساكن حسب ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية “فايسبوك”، لمنظوري مؤسسة فداء ضمن الدفعة الأولى من المساكن الاجتماعية التي تم تسليمها يوم 23 فيفري 2024 ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي “سكن الرياض” ،وتأمينا لحقهم في عيش كريم.

وشكل اللقاء فرصة للتعريف بمؤسسة “فداء” والاجراءات والامتيازات التي تتمتع بها هذه العائلات وتوضيح شروط الانتفاع بها.