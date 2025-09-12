أكاديمية سامسونج للابتكار – آخر موعد للتسجيل: 15 سبتمبر 2025 اغتنم الفرصة وابدأ رحلتك في عالم الذكاء الاصطناعي

تمنحك أكاديمية سامسونج للابتكار تكويناً مجانياً ومكثفاً لإتقان تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مسارك المهني

لا تفوّت هذه الفرصة الفريدة: سجّل قبل 15 سبتمبر وكن جزءاً من الثورة التكنولوجية

تونس،11 سبتمبر 2025 – لم يعد الذكاء الاصطناعي موضوعاً يخص المستقبل، بل أصبح اليوم عنصراً

. أساسياً يغيّر الحاضر، ويعيد رسم طبيعة المهن والمهارات، ويدفع الجميع لمواكبة التطورات

SMU في هذا السياق، تعود أكاديمية سامسونج للابتكار بالشراكة مع الجامعة المتوسطية الجنوبية

في دورة ثانية أكثر طموحاً، تهدف إلى تمكين الشباب التونسي من الأدوات والمعرفة ليكونوا فاعلين في

.الثورة الرقمية

توفّر أكاديمية سامسونج للابتكار للشباب التونسي من 18 إلى 29 سنة تكويناً مجانياً ومكثفاً في مجال » .« الذكاء الاصطناعي لتعزيز مسيرتهم المهنية

وكما يؤكد ربيع بن منصور، مدير التسويق بشركة سامسونج الكترونيكس تونس: » الذكاء الاصطناعي لم يعد مستقبلًا، بل أصبح جزءاً من حاضرنا. الانضمام إلى أكاديمية سامسونج للابتكار يعني اكتساب أفضلية

.« حقيقية في مواجهة التحولات التكنولوجية

في الدورة الماضية، أنهى 46 شاباً تونسياً التكوين بنجاح وتحصلوا على شهادة دولية. أما هذا العام

. فيسعى البرنامج، بدعم من الجامعة المتوسطية الجنوبية ،إلى مضاعفة عدد المستفيدين

قد يبدو هذا الهدف طموحاً، لكنه يظل ضرورياً أمام الوتيرة المتسارعة التي جعلت من الذكاء الاصطناعي

. مهارة أساسية لا غنى عنها في مختلف القطاعات

التسجيل

التسجيل متاح إلى غاية 15 سبتمبر 2025 في إطار برنامج أكاديمية سامسونج للابتكار، وذلك لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، ممن يتقنون اللغة الإنجليزية ويمتلكون أساسيات في البرمجة أو الرياضيات. ينطلق التكوين من 23 سبتمبر إلى 27 نوفمبر، باللغة الإنجليزية، بصيغة هجينة تجمع

. بين الدروس الافتراضية، الورشات التطبيقية، ومشروع نهائي حضوري لترسيخ المعارف المكتسبة

مضامين البرنامج

التعلم الآلي – Machine Learning ·

التعلم العميق – Deep Learning ·

معالجة اللغة الطبيعية – NLP ·

الإحصاء والاحتمالات ·

إضافةً إلى كيفية توظيف التكنولوجيا كرافعة للتشغيل والابتكار المحلي ·

لا يقتصر الهدف على التكوين التقني فحسب، بل يتجاوزه نحو رؤية أشمل. فمن خلال برنامج يتماشى مع أرقى المعايير الدولية، تسعى سامسونج إلى تعزيز المنظومة الرقمية في تونس، وتمكين الشباب من امتلاك ميزة تنافسية في سوق العمل، مع ضمان حضور فاعل لتونس في قلب الثورة الرقمية العالمية

https://sic-samsungtunisia.com/ :للتسجيل قبل 15 سبتمبر

Samsung Innovation Campus (SIC) حول

تُعد أكاديمية سامسونج للابتكار برنامج المسؤولية الاجتماعية العالمي لشركة سامسونج للإلكترونيات، يهدف إلى تمكين الشباب حول العالم بالمهارات التقنية والشهادات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، والاستعداد بفاعلية لوظائف المستقبل

https://sic-samsungtunisia.com/ للمزيد من المعلومات