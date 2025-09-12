لماذا تأجل خروج أسطول للصمود مجددا؟…عضو من الهيئة التسييرية يكشف..#خبر_عاجل

أكد عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة خالد بوجمعة، اليوم الجمعة 12 سبتمبر، أنّ خمس سفن من الأسطول رست أمس بميناء مارينا بنزرت، على أن تلتحق بها اليوم باقي السفن التونسية والجزائرية والإسبانية.

وكان من المقرر أن يغادر الأسطول باتجاه غزّة الأربعاء 10 سبتمبر، من ميناء سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة، قبل أن يتمّ الإعلان عن تأجيل المغادرة إلى اليوم الجمعة في وقت أوّل ثمّ إلى يوم غد السبت انطلاقا من ميناء بنزرت.

وأوضح بوجمعة أنّ خروج الأسطول باتجاه غزة لم يكن ممكناً اليوم الجمعة بسبب صعوبات لوجستية، لكنه سيكون مؤكدا غد ا بعد منتصف النهار، في حال لم تتغيّر العوامل الجوية، وذلك بعد استكمال الترتيبات الأمنية والديوانية اللازمة.

وبيّن أنّ الأسطول يضم سبع سفن تونسية تقلّ على متنها حوالي 160 ناشطا.

وبخصوص تغيير نقطة الانطلاق من ميناء سيدي بوسعيد إلى ميناء بنزرت، أشار بوجمعة إلى أنّ هذا التغيير فرضته اعتبارات تقنية وأمنية، من بينها صغر حجم ميناء سيدي بوسعيد وعدم قدرته على استيعاب بعض السفن، إضافة إلى عمق المياه في الميناء.

كما شدّد على أنّ ميناء بنزرت يتمتع بإمكانيات أفضل ما يسهل عملية تأمين الأسطول مقارنة بميناء سيدي بوسعيد الذي يتواجد على مقربة من منطقة سكنية.