عاجل/ فض اعتصام الصمود أمام السفارة الأمريكية بالقوة العامة..

قالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في بيان لها الجمعة ان قوّات الأمن قامت في اللّيلة السّادسة من اعتصام الصمود بالاعتداء على المعتصمين إذ تفاجأ الحاضرون بهجوم قوّات الأمن الذين اقتلعوا الخيام ودفعوا المعتصمين وأجبروهم على مغادرة مكان الاعتصام.

واستنكرت التنسيقية ‘هذا السلّوك إزاء مواطنين دأبوا على الاحتجاج أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة باعتبارها متورّطة في الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين ‘ ، حسب نص البيان.

واعتبرت أن ‘هذا الاعتداء يعتبر رسالة طمأنة للإمبرياليّة الأمريكيّة التي مثّل لها الاعتصام قاطرة لبقيّة التحرّكات والاعتصامات أمام السفارات في العديد من الدّول’ ، وفق نص البيان.

وشددت على أنّ منع المعتصمين هو ‘اعتداء على حقّ التونسيين في التظاهر والتعبير عن إسناد المقاومة ودعمها، وحقّها في الكفاح ضد العدوّ الصهيونيّ’.

ودعت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين كلّ الأحرار في تونس وفي الوطن العربي وفي العالم إلى تصعيد النّضال الجماهيري أمام سفارات العدوّ الأمريكيّ من أجل إيقاف الإبادة التي يتعرض لها أهلنا في غزة.