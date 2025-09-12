بلاغ هام لوزارة الداخلية..

أفادت وزارة الداخلية ، بأنه بمناسبة إنطلاق السنة الدراسية 2025/2026، وإعتبارا للكثافة المرورية التي يمكن أن تشهدها عديد المحاور بداية من يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 وخاصة المدخل الجنوبي أثناء عودة مستعملي الطريق من داخل الجمهورية نحو العاصمة في ضلّ تواصل أشغال التهيئة به، فإنها تضع الحلول التالية على ذمة مستعملي المحور المذكور تفاديا لتعطّل مصالحهم والمساهمة في الحفاظ على سيولة حركة الجولان:

– استعمال الطريق الوطنية رقم 1 وذلك بالدخول عبر المنعرج اتجاه ملعب رادس ثم مفترق المدينة الجديدة فمفترق شوشة رادس ومنه في اتجاه قنطرة رادس حلق الوادي ثم الالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشمالية أو يمكنهم استعمال المنعرج من ناحية بنك الاسكان اتجاه قنطرة شوشة رادس.

– استعمال قنطرة لاكانيا والمرور عبر مفترق الوردية 1 و 2 اتجاه ساحة باب عليوة ثم قنطرة الريفولن فشارع المنصف باي الى غاية شارع المغرب العربي (طريق الزاد4).

كما دعت وزارة الداخلية في بلاغ مروري ،كافة مستعملي الطريق إلى تطبيق القانون والتقيّد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السلامة المرورية.