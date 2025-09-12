عاجل/ صوب سلاح مزيف ضد دورية أمنية..هذا ما قرره القضاء في حق الشاب الملثم الذي ظهر في فيديو من فعاليات أسطول الصمود..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بشاب ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد تصويب سلاح ناري مزيّف تجاه دورية أمنية أثناء فعاليات تواجد ” أسطول الصمود ” بضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لشاب ” ملثم” أخرج جسده من سقف سيارة رباعية الدفع وتولى تصويب ” سلاح ناري غير حقيقي” تجاه سيارة ادارية أمنية في الطريق بضاحية سيدي بوسعيد كما اظهرت تسجيلات فيديو اخرى نفس الشخص بصدد دفع عون أمن.

وتقرر تعهيد فرقة الشرطة العدلية بقرطاج بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن المظنون فيه قبل أن يتقرر الاحتفاظ به على ذمة البحث. في انتظار احالته لاحقا على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.