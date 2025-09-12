الخارجية الفلسطينية تحذر من سياسة الاحتلال الصهيوني لتفجير الأوضاع في الضفة..# خبر_عاجل

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من سياسة الاحتلال الصهيوني الممنهجة الرامية لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وخلق حالة من الفوضى لتمرير مشاريع الضم والتوسع والتهجير.

وقالت الخارجية في بيان اليوم الجمعة، إن التهاون الدولي يشجع حكومة الاحتلال المتطرفة على التمادي في إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.

وأشارت إلى أنها تتابع مع الدول ومكونات المجتمع الدولي، ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من تنكيل وعقوبات جماعية وإغلاقات واقتحام وهدم للمنازل وتعميق للاستيطان.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي والدول كافة بتدخل دولي فاعل لحماية مدينة طولكرم ومواطنيها ومنازلهم وممتلكاتهم من بطش الاحتلال وعقوباته الجماعية التي فرضها على المدنيين العزل.

وشددت، على أن المطلوب هو ترجمة الإجماع الدولي إلى خطوات عملية لوقف عدوان الاحتلال وجرائمه وفرض مسار سياسي حقيقي لتطبيق إعلان نيويورك وغيره من قرارات الشرعية الدولية.

وفرض جيش الاحتلال الصهيوني، يوم أمس الخميس، حصارا على مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وشنت قواته حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية شملت عشرات المواطنين.