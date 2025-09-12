عاجل/ القبض على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بأنه تم توقيف المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق.

وقال ترامب لشبكة “فوكس نيوز” في مقابلة على الهواء مباشرة “سلّمه شخص مقرّب منه جدا”.

ولقي كيرك، وهو حليف صاحب نفوذ للرئيس ترامب، حتفه بعدما تعرض لإطلاق نار أصابه في رقبته، يوم الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة بهواتف محمولة للحادث يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كيرك (31 عاما) وهو يلقي خطابا أمام حشد كبير في الهواء الطلق في حرم جامعي في أوريم بولاية يوتا عند حوالي الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش عندما دوى صوت إطلاق نار.