نصائح لـلُمجة صحيّة وغير مُكلفة

قدم نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، لطفي الخالدي، جملة من النصائح للعائلات التونسية بمناسبة العودة المدرسية من أجل الحصول على “لُمجة” صحيّة وغير مُكلفة.

وأوضح الخالدي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، أن إقبال العائلات التونسية على تقديم لمجة معلبة لأطفالها شهد ارتفاعا خلال السبع سنوات الأخيرة.

وأبرز أن المنظمة قامت بتقييم لهذه الظاهرة خاصة من حيث التكلفة، حيث كشف التقييم أن معدل تكلفة “قطعة الكيك المعلبة” يقدر بـ1500 مي حيث تتراوح أسعارها بين 980 مي و1900 مي.

وتابع الخالدي، أن الكيك المعلب والعصائر المصنعة تحتوي على منكهات كيميائية ومواد ملونة قد تشكل خطرا على صحة الأطفال ومن الضروري الحد من شرائها.

ودعا المتحدث التونسيين إلى تجهيز لمجة منزلية تحتوي على الخبز وبعض الخضر وزيت الزيتون والجبن مشيرا إلى أن كلفة هذه اللجمة تتراوح بين 600 مي و800 مي.

وشدد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، على أن اللمجة المنزلية تساهم في الضغط على ميزانية الأسرة التونسية وخاصة المحافظة على صحة الأطفال.