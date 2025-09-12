عاجل/ وصفه بالـ”وَبش”: جراد يعلّق على إيقاف “الشاب الملثّم” ويكشف معطيات خطيرة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بشاب ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو بصدد تصويب سلاح ناري مزيّف تجاه دورية أمنية أثناء فعاليات تواجد ” أسطول الصمود ” بضاحية سيدي بوسعيد شمال العاصمة.

وفي هذا الاطار نشر الناشط رياض جراد، تدوينة وصف من خلالها الشاب بالـ”وبش” قائلا انه “واحد ممّن توهّموا أو هكذا أوهموهم بأن الإدّعاء بمساندة فلسطين الصّامدة الأبيّة قد تمنح و توفّر لصاحبها حصانة عندما يتجاوز القانون”.

واضاف جراد ان كثيرين ممن شاركوا في فعاليات مساندة اسطول الصمود، هم من المفتش عنهم وممن تتعلق بهم قضايا خطيرة، حيث كتب قائلا: “كثيرون توهّموا ذلك فحجّوا الى “أسطول الصمود” و طافوا به والحال أنّهم محل أبحاث و تحقيقات و بعضهم تتعلّق بهم قضايا خطيرة منشورة و حتى مناشير تفتيش و تحاجير سفر”.

وفي ما يلي النص الكامل لتدوينة جراد:

