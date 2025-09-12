عاجل/ بأغلبية ساحقة: الأمم المتحدة تُقر إعلانا لـحل الدولتين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم.

وحصل الاعلان على 142 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة “إعلان نيويورك”، الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديد لحل الدولتين، مع “إقصاء حركة حماس بطريقة لا لبس فيها”.

ويدين النص الذي اعتُمد، حركة حماس وهجوم 7 أكتوبر 2023 بوضوح، ويطالبها بإلقاء السلاح.

والإعلان المكون من 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة نظمته السعودية وفرنسا في جويلية الماضي، عن الصراع المستمر منذ عقود.

وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.