عاجل/ بداية من هذا التاريخ: إيقاف تمديد عقود “CIVP”

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أنه تقرر إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية (CIVP) ابتداء من 01 أكتوبر 2025 حيث حددت المدة القصوى للانتفاع بالبرنامج من قبل المؤسسة 12 شهرا بعنوان نفس المنتفع.

وأضافت الوكالة في بلاغ لها، أنه يتواصل العمل بإجراء تمديد عقد الإعداد للحياة المهنية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي.

وأوضحت أنه لا تقبل مطالب التمديد بعد تاريخ 30 سبتمبر 2025،

وبالنسبة للعقود سارية المفعول التي لم تتجاوز مدتها 9 أشهر وتنتهي بعد 30 سبتمبر 2025، يمكن تمديدها بصفة استثنائيةمع نفس المؤسسة لاستكمال مدة 12 شهرا كحد أقصى.

ويتم الإبقاء على الإجراء المتعلق بانتفاع الباحثين عن شغل بتجديد العقود مع مؤسسات أخرى شريطة الا تتجاوز المدة الجملية للانتفاع بالبرنامج 24 شهرا.

وفي حال تجاوزت مجموع فترات انتفاع الباحثين عن شغل بالبرنامج 12 شهرا، فانه يمكنهم بصفة استثنائية تجديدالعقودمع مؤسسات أخرى لمدة أقصاها الفارق بين مدة الانتفاع القصوى والمحددة بـــــ 24 شهرا ومدة الانتفاع الفعلية.