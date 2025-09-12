عاجل/ هكذا ردّت إسرائيل على قرار حلّ الدولتين

عاجل/ بداية من أكتوبر المقبل: الترفيع في المنحة المُسندة لهؤلاء..

عبرت إسرائيل، الجمعة، عن رفضها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المؤيد لإعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن “إسرائيل ترفض رفضا قاطعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المساء”.
وأضافت: “مرة أخرى، يثبت أن الجمعية العامة عبارة عن سيرك سياسي منفصل عن الواقع: ففي العشرات من بنود الإعلان الذي أُقر في هذا القرار، لا يوجد أي ذكر لحقيقة أن حماس منظمة إرهابية”.
وتابعت: “ولا توجد أي إشارة إلى الحقيقة البسيطة وهي أن حماس تتحمل وحدها مسؤولية استمرار الحرب من خلال رفضها إعادة الأسرى ونزع سلاحها”.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن “القرار لا يقرب من السلام، بل على العكس، يشجع حماس على مواصلة الحرب”.
وفي ختام البيان، عبرت تل أبيب عن شكرها “لجميع الدول التي لم تمد يدها لهذا القرار المخزي في الجمعية العامة”.
واعتمد “إعلان نيويورك” بأغلبية 142 صوتا، مقابل 10 أصوات ضده، مع امتناع 12 دولة عن التصويت.
والإعلان المكون من 7 صفحات، ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة نظمته السعودية وفرنسا في جويلية الماضي، عن الصراع المستمر منذ عقود.

