عاجل/ هذه المناطق دون كهرباء خلال نهاية الأسبوع..

اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم الكاف، في بلاغ اليوم الجمعة، عن قطع التيار الكهربائي، غدا السبت 13 سبتمبر 2025 من الساعة السابعة صباحا الساعة (07h) إلى الساعة منتصف النهار (12h) الكاف الشرقية و ذلك على الأماكن التالية:

منطقة الزعفران المحطة

منطقة سيدي عمر

دوار الفراشيش

ويوم الأحد 14 سبتمبر 2025 من الساعة السابعة صباحا الساعة (07h) إلى الساعة منتصف النهار (12h) بمعتمدية القلعة الخصبة و ذلك على الأماكن التالية:

منطقة سيدي أحمد الصالح

منطقة الخبابشة

منطقة القدح

مدينة القلعة الخصبة

واعلمت الشركة سكان المناطق المعنية بأن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.

وتأتي هذه الانقطاعات في نطاق البرنامج الدوري للشركة لصيانة شبكات توزيع الكهرباء .