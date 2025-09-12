للأولياء والمربّين: هذا دليلكم لحماية الأطفال من التحرّش الجنسي.. #خبر_عاجل

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دليلين موجّهين للأولياء والمربين حول حماية الأطفال من التحرش الجنسي، يهم الأول الأطفال من سن 6 الى 10 سنوات والثاني الاطفال من سن 11 الى 16 سنة.

وأعتمد الدليلان الصادران بعنوان “الأمان حقي” بلغة مبسطة ومقاربة بيداغوجية تراعي خصوصية كل فئة عمرية للأطفال، حتى يكون مضمونهما قريبًا من واقع الأطفال والمراهقين، ويسهّل على الأولياء والمربين مرافقتهم في مسيرتهم نحو الأمان والوعي الذاتي، وفق ما أفاد به بلاغ صادر الجمعة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف الدليلان الى ترسيخ ثقافة الامان والوعي لدى الأطفال وحمايتهم من كل فعل غير آمن يستبيح الجسد ويتحرش بهم جنسيا من خلال وسائط تعليمية تتضمن قصصا كرتونية مصورة وتمارين وألعاب للتوعية والتحسيس.

وقدّما كيفية الحماية من التحرش الجنسي والتعرف على مخاطره ومصادره وكيفية التبليغ عنه ولئن اختلفت الوسائل والوسائط التعليمية لذلك.

واعتبر المنتدى ان حماية الأطفال من كل أشكال العنف مسؤولية جماعية يشترك فيها البيت، والمدرسة والمجتمع، وهي ركيزة أساسية لبناء جيل في بيئة آمنة، تَحترم كرامته وتُؤمن بحقّه في النمو السليم، مؤكدا الحاجة اليوم إلى سياسات عمومية شاملة تكون في مستوى تطوّر الإطار التشريعي لحماية الأطفال، وتترجم الالتزام الوطني والدولي بحقهم في الحماية والحياة الكريمة.

وللاشارة فقد تم الابلاغ سنة 2021 عن أكثر من 2900 حالة عنف جنسي ضد الاطفال لدى مندوبي حماية الطفولة، وكان أكثر من ثلثي الضحايا من الفتيات.

ولاحظ المنتدى أنه رغم خطورة هذه الارقام، يبقى موضوع التحرش والعنف الجنسي ضد الاطفال من “القضايا التي يحيطها الصمت، مما يزيد من هشاشة الضحايا وصعوبة حمايتهم”، وفق ذات البلاغ.