عاجل/ أسطول الصمود المغاربي: جـاهـزون للإبحـار ولكـن..

عقد منظّمو أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، مساء اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، ندوة صحفية بميناء سيدي بوسعيد.

وأكّد المنظمون انهم استكملوا الاستعداد اللوجستي وانهم جاهزون للإبحار.

كما بيّنوا ان الاسطول المغاربي يتكون من 23 سفينة جاهزة للإبحار، باستثناء سفينتي صيد تم استبعادهما التزامًا بقرار السلطات، مشيرين الى أن سفنًا إسبانية في انتظار الانضمام إلى القافلة انطلاقًا من ميناء بنزرت.

ومن جهته، قال غسان الهنشيري، عضو الهيئة التسييرية للأسطول المغاربي، ان هناك “تعقيد في الإجراءات وتأجيل لموعد الانطلاق” رغم “الجاهزية التامة” للأسطول، وفق تعبيره.

وشدد الهنشيري على أن الأسطول سينطلق “مهما كانت الصعوبات” في اتجاه غزة.