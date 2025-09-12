الديوانة تحجز بضائع مهربة قيمتها تتجاوز 18 مليون دينار في شهر أوت

تحت شعار ”نعدو من أجل تونس أكثر خضرة ”: هذا موعد الدورة 38 لماراطون كومار تونس قرطاج الدولي..

2025/09/12

تمكنت وحدات الحرس الديواني بكل من تونس وجندوبة وسوسة وقفصة ومدنين وصفاقس خلال شهر أوت المنقضي من حجز كميات من البضائع الاستهلاكية المهربة بقيمة جملية بلغت 18.2 مليون دينار دون اعتبار قيمة وسائل النقل.

كما تم خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة فاقت 1.3 مليون دينار.

ووفق بلاغ للادراة العامة للديوانة التونسية ، شملت أهم البضائع المهربة المحجوزة، الملابس والأحذية إضافة إلى الأجهزة الالكترونية والموادّ الغذائية ومواد التبغ والسجائر الالكترونية ومواد التجميل والمصوغ المزيف.

