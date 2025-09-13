زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمربكية، اليوم السبت، بأن زلزالا بقوة 7,5 درجة ضرب قبالة سواحل الشرق الأقصى الروسي.

وأشار مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إلى احتمال تشكل أمواج “خطيرة” على طول السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

بدورها، أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائي التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم (GS RAS) حينها، أنها ستواصل مراقبة المنطقة، حيث توقعت استمرار الهزات الارتدادية.

وتُعرف شبه جزيرة كامتشاتكا بأنها منطقة نائية، لكنها تقع ضمن “حزام النار في المحيط الهادئ”، التي سُميت بهذا الاسم نظراً لكثرة الزلازل والبراكين التي تحدث فيها، وذلك لأن الطبقات العليا من الأرض مقسمة إلى أجزاء تُعرف بالصفائح التكتونية، وهي في حركة دائمة نسبية لبعضها بعضاً.

“العربية.نت”