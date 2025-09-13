مفزع/ تونس تسجل بين 18 و24 ألف مريض بالجلطة الدماغية سنويا وخطة وطنية للتكفل بهم..

أطلقت وزارة الصحة يوم أمس الجمعة 12 سبتمبر 2025، الخطة الوطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية، وذلك بهدف إنقاذ الأرواح وتقليص الإعاقات وبناء منظومة صحية مرجعية تقوم على الجودة والعدالة.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت، بأنه وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الصحة عزيزة، تم أمس إطلاق ورشة تنفيذ الخطة الوطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية، بحضور مسؤولين وخبراء وطنيين ودوليين.

وترتكز هذه الخطة على:

* الإنصاف: وذلك بضمان نفس فرص العلاج في كل الجهات

* الابتكار: عبر إدماج الطب عن بُعد والمستشفى الافتراضي

* التضامن: عن طريق تعبئة الكفاءات الطبية لتحسين الخدمات

وكشفت الوزارة، أن تونس تُسجل سنويًا بين 18 و24 ألف حالة جلطة دماغية، وهي السبب الأول للإعاقة المكتسبة وأحد أهم أسباب الوفاة.