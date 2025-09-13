الشركة التونسية للملاحة: إلغاء سفرة تونس – مرسيليا المبرمجة اليوم على متن السفينة قرطاج..

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، إلغاء سفرة تونس – مرسيليا المبرمجة اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 على متن السفينة “قرطاج” وتعويضها بسفرة إضافية على متن السفينة “تانيت” يوم الأربعاء 17 سبتمبر باتجاه مرسيليا على النحو التالي:

* الانطلاق من ميناء حلق الوادي يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الساعة منتصف النهار.

* الوصول إلى ميناء مرسيليا يوم الخميس 18 سبتمبر 2025 على الساعة التاسعة صباحا.

وأفادت الشركة في بلاغ لها، بأن هذا الإجراء يـأتي على خلفية تواصل عملية المعاينة الدورية في إطار اتفاق باريس حول معاينة السفن التي تخضع لها السفينة “قرطاج” إلى غاية اليوم السبت والتي نتج عنها اضطراب في برمجة السفرات.

وبيّنت أنه سيتم التعاطي مع الوضعيات الخاصة والمتأكدة حالة بحالة من خلال الحجز على بقية السفرات حسب الأماكن المتوفرة، موضحة أن أن عملية تغيير الحجوزات ستتم دون معاليم إضافية.

وتقدمت الناقلة البحريو باعتذاراتها للمسافرين عن هذا التغيير على مستوى البرمجة، مؤكدة حرصها المتواصل على توفير ظروف السلامة والراحة لهم على متن سفنها.

ولمزيد الإرشادات وضعت الشركة التونسية للملاحة الأرقام التالية على ذمة حرفائها: 802 322 71 و 061 346 71.