عاجل/ ايقاف العمل بهذه العقود..وهذه التفاصيل..

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل كافة حرفائها من مؤسسات اقتصادية وباحثين عن شغل، عن إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية (CIVP) ابتداء من 1 أكتوبر 2025، حيث حدّدت المدة القصوى للانتفاع بالبرنامج من قبل المؤسسة 12 شهرا بعنوان نفس المنتفع، حسب ما جاء في بلاغ للوكالة.

وأضافت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل انه يتواصل العمل بإجراء تمديد عقد الإعداد للحياة المهنية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي لافتة الى انه لا تقبل مطالب التمديد بعد تاريخ 30 سبتمبر 2025.

وبينت أنه بالنسبة للعقود سارية المفعول التي لم تتجاوز مدتها 9 أشهر وتنتهي بعد 30 سبتمبر 2025، يمكن تمديدها بصفة استثنائية مع نفس المؤسسة لاستكمال مدة 12 شهرا كحد أقصى.

ويتم الإبقاء على الإجراء المتعلق بانتفاع الباحثين عن شغل بتجديد العقود مع مؤسسات أخرى شريطة الا تتجاوز المدة الجملية للانتفاع بالبرنامج 24 شهرا. وفي حال تجاوزت مجموع فترات انتفاع الباحثين عن شغل بالبرنامج 12 شهرا، فانه يمكنهم بصفة استثنائية تجديد العقود مع مؤسسات أخرى لمدة أقصاها الفارق بين مدة الانتفاع القصوى والمحددة ب24 شهرا ومدة الانتفاع الفعلية.