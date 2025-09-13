عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف نقاط صهيونية حساسة..

أعلن الحوثيون في اليمن اليوم السبت، مهاجمة “أهداف حساسة” بصاروخ باليستي “انشطاري متعدد الرؤوس”، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان صباح اليوم، بثته قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين ، “إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين اثنين) الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفا عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة “.

وأضاف “حققت العملية أهدافها بنجاح”، وتسببت في لجوء الملايين إلى الملاجئ.

وذكر سريع أن هذه العملية تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني”، وفي إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.

وأشار المتحدث العسكري للحوثيين إلى أن القوات اليمنية “ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعا عن البلد، وضمن التصدي للعدوان وإسنادا لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم”، على حد قوله.