عاجل/ استشهاد اربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال أثناء إنتظار المساعدات..

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم السبت, برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثناء تواجدهم قرب نقطة لتوزيع المساعدات بمنطقة “وادي غزة” ,وسط القطاع.

و نقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال “فتحت نيرانها بشكل مباشر على عشرات الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات الإغاثية ,أسفر عن ارتقاء أربعة شهداء وعدد من الجرحى”.

وفي الضفة الغربية ,اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة “بيتونيا” ومدينة ب”البيرة” وعدة مناطق في محافظة “بيت لحم”.

و تشير مصادر طبية فلسطينية الى أن عدد ضحايا استهداف الاحتلال الصهيوني لمناطق توزيع المساعدات ارتفع الى , 2,479 شهيدا ,وأكثر من 18,091 مصابا.

وأعلنت ذات المصادر أمس ,أن ,حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 64718 شهيدا و 163859 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء, منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023.

ويرتكب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.