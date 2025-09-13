هذا موعد دخول الجسر الرئيسي ببنزرت حيز الاستغلال وتعويضات مالية لأصحاب العقارات بعد ازالة منازلهم..

الشركة التونسية للملاحة: إلغاء سفرة تونس – مرسيليا المبرمجة اليوم على متن السفينة قرطاج..

مفزع/ تونس تسجل بين 18 و24 ألف مريض بالجلطة الدماغية سنويا وخطة وطنية للتكفل بهم..

الملعب التونسي والترجي/ النجم والاتحاد المنستيري: لاتفوتوا المبارتين..تفاصيل البث التلفزي..

تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم وغدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل

2025/09/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

ستقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقطع التيار الكهربائي ببعض المناطق بإقليم الكاف، اليوم السبت وغدا الأحد ، وذلك في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز.
وسيشمل انقطاع التيار الكهربائي، اليوم السبت، الكاف الشرقية وتحديدا منطقة الزعفران المحطة ومنطقة سيدي عمر ودوار الفراشيش، وذلك بداية من الساعة السابعة صباحا إلى غاية منتصف النهار.
وسينقطع التيار الكهربائي غدا الأحد، بمعتمدية القلعة الخصبة، بكل من منطقة سيدي أحمد الصالح ومنطقة الخبابشة ومنطقة القدح ومدينة القلعة الخصبة وذلك بداية من الساعة السابعة صباحا إلى غاية منتصف النهار.
وينتظر أن تتم عملية إرجاع التيار الكهربائي، وفق بلاغ صادر أمس الجمعة، عن الشركة، بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn