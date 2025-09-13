بقيمة 6 ملايين دينار: تمتيع 120 ألف تلميذ من هذه العائلات ببرنامج المساعدات المدرسية…

أفادت رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نعيمة الجلاصي اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، بأن 120 ألف تلميذ من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفئات الهشة سيتمتعون ببرنامج المساعدات المدرسية للعودة المدرسية 2025-2026 بقيمة مالية جملية تقدّر بـ6 ملايين دينار.

وأضافت نعيمة الجلاصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المساعدات تتضمن 70 ألف كتاب مدرسي ممنوح في إطار صفقة مع المركز الوطني البيداغوجي بتخفيض بنسبة 23 بالمائة لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية وسنة أولى ثانوي و840 ألف كراس بمختلف الأحجام و 120 ألف محفظة تحتوي على 120 ألف مقلمة و120 ألف أقلام جافة.

ولفتت رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، إلى أن القيمة المالية للمساعدات المدرسية متأتية في جزء منها من التمويل العمومي والبالغ قدره 4.350 مليون دينار.

وأبرزت أن هذه المساعدات تشمل كذلك توزيع ملابس وأحذية بقيمة نحو مليون دينار وهي مساعدات تمّ تمويلها من الإحالات الديوانية ومساهمات المؤسسات الخاصة والمالية والاقتصادية البالغ قيمتها 1.650 مليون دينار مثمنة في هذا الصدد تدخلات المركز الوطني البيداغوجي ومصالح الديوانة والهياكل المالية والاقتصادية على دعم برنامج المساعدات المدرسية