عاجل/ وزارة النّقل تكشف آخر الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعيّة والتّكوينيّة 2025-2026..

في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتّكوينيّة للسنة الدراسية 2025-2026، افادت وزارة النّقل انها تسعى بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري إلى تحسين عرض النقل من خلال الحرص على الرفع من جاهزية الأسطول وذلك بإعداد برنامج صيانة الأسطول المتوفر ووضع خطة لمجابهة الصّعوبات التي تعترض الشركات خاصة فيما يتعلق بتجديد وتطوير الأسطول حتى تتم العودة المدرسية والجامعية في أحسن الظروف.

أهمّ المؤشرات التي سيسجّلها الموسم الدراسي 2025- 2026:

من المتوقع أن يشهد عدد التلاميذ والطلبة المنتفعين بخدمات الشركات الوطنية والجهوية للنقل ارتفاعا بنسبة 10 % مقارنة بالموسم الدراسي الفارط، كما أنّه من المتوقّع أن يرتفع عدد المشتركين بنسبة تقدّر بحوالي 6 % ؛

-تخصيص 2170 خطا مدرسيا وجامعيا من مجموع 3133 خطا إجمالا على شبكة الحافلات على كامل الجمهوريّة؛

-من المتوقع أن تشهد جاهزيّة أسطول النقل العمومي الجماعي اجمالا تطورا إيجابيا بنسبة 10% مقارنة بالموسم الدراسي المنقضي،

-ارتفاع الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي إلى 2743 حافلة، مقابل 2497 حافلة خلال الموسم المنقضي، ممثلا بذلك حوالي 65% من مجموع الأسطول الجاهز للاستغلال؛

-تطوّر جاهزية حافلات شركة النّقل بتونس بنسبة تقدّر بـ 53% مقارنة بالموسم المنقضي بتوفير حوالي 750 حافلة إجمالا، مع تطوّر جاهزيّة الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي إيجابيّا بحوالي 20%؛

-من المتوقع أن تبلغ نسبة جاهزية أسطول الشركات الجهوية 69% إجمالا، مع تسجيل ارتفاع في جاهزيّة الأسطول المخصّص للنّقل المدرسي والجامعي بنسبة تقدّر بـ 6 % ؛

-من المنتظر أن يبلغ الأسطول الجملي الجاهز بالنسبة للشبكة الحديدية لشركة نقل تونس (المترو + ت ح م)، حوالي 60 عربة جاهزة للاستغلال مقابل 56 عربة جاهزة خلال الموسم الدراسي المنقضي؛

-من المنتظر أن يبلغ أسطول القطارات الكهربائية للشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة 14 قطارا على خط أحواز تونس (من جملة 20 قطارا) و07 قطارات على خط أحواز الساحل (من جملة 7 قطارات) بنسبة جاهزية تقدر بـ 78%.

-ومن بين الإجراءات الأخرى التي تمّ اتخاذها استعدادا للعودة المدرسية والجامعيّة سيتواصل العمل على:

استكمال تأهيل 7 عربات مترو خفيف ضمن برنامج تأهيل 28 عربة مترو لفائدة شركة النقل بتونس مع موفّى سنة 2025؛

-ترشيـد استعمـال الحافـلات فـي إطـار النقـل التعاقدي لتوظيفهـا فـي خدمـات النقـل العمومي؛

-مزيد التنسيق مع السلط الجهوية لترشيد التنقلات المدرسية والجامعية ومراجعة التوقيت المدرسي في إطار تخفيف الضّغط أثناء أوقـات الذروة لتفادي الاكتظاظ؛

-القيام بحملات تحسيسية قصد توعية المسافرين بأهمية المحافظة على المعدات؛

-مواصلة تطوير منظومة الاشتراكات الجامعية والمدرسية ورقمتنها.