عاجل/ بلاغ هام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية…

يعلم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كافة المنتفعين بالمنح العائلية بعنوان الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 سنة، والمنتفعين بمنحة الأجر الوحيد، والجرايات الوقتية للأيتام المسندة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة أنه يتعين عليهم الإدلاء بالوثائق التالية:

بالنسبة إلى المنتفعين بالمنحة العائلية ومنحة الأجر الوحيد (متقاعدين وأرامل):

– مضمون ولادة للطفل المعني لمن سنهم دون 18 سنة،

– شهادة حضور مدرسية للأبناء المزاولين للدراسة خلال السنة الدراسية 2025/2026 والذين يتراوح سنهم بين 16و21 سنة،

– تصريح على الشرف في عدم شغل القرين (مطبوعة متوفرة على العنوان التالي : https://bit.ly/4ehEX5X )،

بالنسبة إلى الطلبة المنتفعين بجراية وقتية للأيتام والذين تتراوح أعمارهم بين 21و 25 سنة:

– شهادة ترسيم للسنة الجامعية 2025/2026،

– شهادة في عدم الانتفاع بمنحة جامعية 2025/2026،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ولضمان مواصلة صرف المنح والجرايات في آجالها المحددة، يرجى من المعنيين بهذا البلاغ إيداع الوثائق المطلوبة بأقرب مركز جهوي أو محلي أو دار خدمات لمقر الإقامة في أجل لا يتجاوز يوم 14 أكتوبر 2025. (بلاغ)