وزارة التربية تكشف تفاصيل و جديد العودة المدرسية..#خبر_عاجل

كشفت وزارة التربية ،في تقرير لها بمناسبة العودة المدرسية للسنة الدراسية 2025/2026، تحصلت الجوهرة أف أم على نسخة منه، عن تفاصيل وجديد هذه العودة.

ومن المنتظر أن يبلغ العدد الجملي للتلاميذ في مستهل السنة الدراسية 2026/2025، 2,325 مليون تلميذا بجميع المراحل وسيؤمن تدريسهم حوالي 160 ألف مدرس حيث سيتم تسوية وضعية الدفعة الثانية من النواب حسب قاعدتي البيانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.

الإجراءات الجديدة:

-إنطلاق تدريس السنة التحضيرية ابتداء من يوم 15 سبتمبر 2025.

– تأمين خدمات الإقامة والاعاشة بالمطاعم المدرسية والمبيتات ابتداء من يوم 15 سبتمبر 2025.

– مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاطارية بين وزارة التربية ووزارة النقل لاستغلال الحافلات المدرسية.

– مواصلة برنامج تأهيل البنية التحتية المدرسية من احداثات جديدة وتوسيعات وتعهد وصيانة.

– متابعة آليات التزود لتأمين الماء الصالح للشرب لكل المؤسسات التربوية.

– التبكير في عملية التسجيل عن بعد لجميع المستويات التعليمية إنطلاقا من السنة التحضيرية بالتعليم عمومي وخاص.

– تنزيل جداول الأوقات الخاصة بالتلاميذ والمدرسين.

– توفير خدمة التسجيل عن بعد لفائدة التلاميذ المقيمين وأنصاف المقيميين.

– توفير خدمات رقمية لشركات النقل عن طريق الترابط البيني لتمكين التلاميذ من الحصول على اشتراكات النقل.

– تفعيل خدمة الترابط البيني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين التلاميذ الناجحين في البكالوريا من التسجيل في الجامعات رقميا.

– توفير خدمة التوجيه إلى الإعداديات والمعاهد عبر منصة رقمية.

– فتح خدمة تسجيل مطالب النقل بين المؤسسات النموذجية.

البنية التحتية :

سيبلغ عدد المؤسسات التربوية 6164 خلال السنة الدراسية 2026/2025 موزعة كما يلي:

4596 مدرسة ابتدائية (إحداث 8 مدارس جديدة)

1568 مدرسة إعدادية ومعهد (احداث 7 مؤسسات تربوية جديدة).

وفي إطار الإستعداد للمرور للسنة الدراسية المقبلة تم العمل على دفع نسق إنجاز المشاريع المتواصلة وإتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ مختلف البرامج التي تم ضبطها ومعالجة التدخلات الطارئة المستجدة حيث تجاوز حجم الإستثمار 480 مليون دينار مما مكن من:

بالنسبة للمرحلة الإبتدائية :

– إحداث 8 مدارس جديدة.

– بناء 66 فضاء للقسم التحضيري.

– بناء 116 قاعة عادية.

– تهيئة 231 مدرسة.

-تركيز 31 قاعة مسبقة الصنع.

– بناء 34 سياج.

-تركيز كاميرات مراقبة بـ 590 مدرسة منها 90 عبر تدخل المجتمع المدني.

بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية :

-إحداث 7 مدارس إعدادية ومعهدا وبناء مبيت.

بناء 125 قاعة عادية.

29 قاعة مختصة.

تهيئة 94 مؤسسة تربوية.

تركيز 17 قاعة مسبقة الصنع.

بناء 14 سياج.

كما ستتواصل الأشغال بـ 8 مؤسسات تربوية بهدف افتتاحها قبل نهاية سنة 2025 فيما بلغت التدخلات المنجزة من قبل الباعثين الشبان 312 تدخلا.

وبالنسبة للتجهيزات يتواصل تجهيز كل المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية والثانوية بمخابر إعلامية متنقلة عبر توزيع 2260 مخبر أي ما يعادل 29380 حاسوب و 2260 جهاز بث

كما يتم العمل على دعم المؤسسات التربوية بتجهيزات الإعلامية (17585) حاسوب مكتبي و 4600 آلة ناسخة و4500 جهاز بث رقمي إضافي .

وتعمل الوزارة حاليا على إقتناء وتوزيع ما يفوق عن 85000 طاولة مزدوجة ما سيمكن من تجهيز أكثر من 5700 قاعة تدريس خلال مفتتح السنة المدرسية 2026/2025.