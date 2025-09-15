عاجل/ هذا مـا أفرزته قمة الدوحة بشأن “الرد على الضربة الإسرائيلية”

انعقدت اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، القمة العربية الإسلامية في الدوحة بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية، وذلك لبحث سبل الرد تجاه الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقب انتهاء الاجتماع، صدر البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالدوحة، والذي عبر فيه القادة عن تضامنهم المطلق مع قطر والوقوف معها في ما تتخذه من خطوات للرد.

واشاد البيان بموقف قطر الحضاري والحكيم في تعاملها مع الاعتداء الغادر.

كما اكد البيان على الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض واقع جديد بالمنطقة، وإدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بأي ذريعة، الى جانب العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم.