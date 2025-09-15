عاجل/ بالتعاون مع الجهات الأمنية: وزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برنامج المراقبة عبر الطرقات

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات انطلاق المصالح الرقابية التابعة لها بالتعاون مع المصالح الأمنية في تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة المشتركة عبر الطرقات مركزيا وجهويا وذلك ابتداء من الليلة الفاصلة بين 12 و13 سبتمبر 2025.

ويندرج هذا البرنامج وفق بلاغ لوزارة التجارة في إطار تجسيم التعليمات الرئاسية الرامية إلى مكافحة لمختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربة ودعم القدرة الشرائية للمواطن.

وتتولى تنفيذ هذه العمليات فرق مشتركة على كامل ولايات الجمهورية يمتد عملها بالتناوب للساعات الصباحية.

وتعمل هذه الفرق على التدقيق في شفافية عمليات نقل المنتوجات الفلاحية وغيرها من المواد الأساسية وتأمين تداولها عبر المسالك المنظمة والتصدي بصفة استباقية لنشاط المضاربين والمحتكرين.

وقد أسفرت النتائج الأولية للعمليات الرقابية عن رفع جملة من المخالفات وحجز كميات من المواد الفلاحية وإعادة ضخها في المسالك المنظمة بينها حجز 70 طنا من الخضر والغلال و112 ألف قلم إلى جانب توجيه أكثر من 100 طنا من المنتوجات الفلاحية نحو المسالك المنظمة.