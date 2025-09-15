تراجع في عائدات تصدير زيت الزيتون رغم زيادة في الكمية…

ارتفع حجم صادرت تونس من زيت الزيتون، خلال 10 اشهر الاولى من موسم زيت الزيتون 2024 – 2025 ، مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الماضي لكن العائدات تراجعت بنحو 5ر29 بالمائة.

وبلغت الكميات المصدرة، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة، قرابة 7ر252 الف طن من بينها 3ر85 بالمائة زيت سائب. وتراجعت قيمة الصادرات اذ وفرت الكميات المصدرة قرابة 3ر3 مليار دينار من بينها 79 بالمائة متأتية من تصدير الزيت السائب.

وتراجع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 1ر50 بالمائة خلال شهر اوت 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبلغ حجم صادرات زيت الزيتون البيولوجي خلال الموسم الحالي نحو 9ر48 الف طن بقيمة ناهزت 8ر664 مليون دينار.