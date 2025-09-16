وفاة عراف مشهور بعد شربه مبيد الحشرات..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

توفي مساء أمس عراف مشهور بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان و المعروف باسم ” سحتوت ” بعد شربه مبيد حشرات على وجه الخطأ في منزله.

هذا وقد تم نقل العراف على جناح السرعة الى المستشفى المحلي ببوحجلة لتلقي الاسعافات إلا انه فارق الحياة متأثرا بالمادة التي شربها ليتم تحويله الى قسم الطب الشرعي بالقيروان.

ويذكر ان ”سحتوت” أصيل معتمدية بوحجلة ومن مواليد 1940 وهو ضرير يعمل في ميدان العرافين و يستقطب مئات الزوار من مختلف ولايات الجمهورية حتى من خارج البلاد و يزعم انه يعالج السحر و الشعوذة وعدة امراض مستعصية وفق ما اورده راديو ديوان أف أم.