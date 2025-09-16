استشهاد 38 فلسطينيا منذ الفجر مع تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة..#خبر_عاجل

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء بنيران وغارات الاحتلال الصهيوني المتواصلة على قطاع غزة, منذ فجر اليوم الثلاثاء, إلى 38 شهيدا, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 23 شهيدا نقلوا إلى مستشفى الشفاء و12شهيدا إلى مستشفى المعمداني و3 شهداء إلى مستشفى الأقصى.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية واستمرار القصف على كافة المناطق وما تبقى من منشآت طبية وخدماتية وخيام النازحين.

ويرتكب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

من جهة أخرى, أعلنت مصادر طبية فلسطينية, عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 64905 شهيدا و 16492 مصابا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023.