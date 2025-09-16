بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة

تولت المصالح الرقابية لكل من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة، بمعية المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت، اثر حملة امنية ليلية واسعة شملت جميع المفترقات الواقعة بمداخل مدينة بنزرت، من توجيه وإعادة ضخ ما يوازي 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول نحو سوق الجملة بجرزونة، وفق ما افاد به مصدر مسؤول من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية صحفي “وات”.

وبين المصدر ذاته، ان الحملة الرقابية المشتركة تواصلت على مدى كامل ليلة امس الاثنين والى حدود فجر نهار اليوم ، تم خلالها تشديد الرقابة على مختلف الوسائل ولاسيما تلك المختصة في نقل المواد الاستهلاكية بانواعها والحرص على توجيهها خاصة للمسالك القانونية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الجهوي للامن واللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية.

وأضاف انه تم ايضا في الحملة الليلية ، توجيه حوالي 3 اطنان من السمك لسوق الأسماك ببنزرت، وبالتالي تامين اعلى نسبة ضمان للتزود بالمواد الاستهلاكية في اطرها القانونية والضغط على الأسعار.

كما تم خلال ذات الحملة حجز شاحنتين تعمد أصحابها القاء الفواضل في الطريق والفضاءات العامة