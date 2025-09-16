سليانة: تخصيص 5600 مساعدة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة والمحدودة الدخل

خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بسليانة 5600 مساعدة مدرسية بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب300 ألف دينار، لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك في إطار البرنامج الخصوصي للعودة المدرسية 2025/2026.

وبين المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة رضا البحريني، في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم الشروع في توزيع المساعدات على مستحقيها منذ أواخر الأسبوع الجاري ولا تزال العملية متواصلة لتشمل كافة المعتمديات

وأضاف أن المساعدات تتوزع الى 1400 محفظة للسنوات الأولى والثانية والثالثة ابتدائي، ومثلها للسنوات الرابعة والخامسة و السادسة ابتدائي، وايضا لسنوات التعليم الاعدادي، و 27450 كتابا مدرسيا و27330 كراسا مختلفة الاحجام و4500 قطعة ملابس و900 زوج حذاء.

يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية أعطى يوم السبت المنقضي إشارة انطلاق توزيع المساعدات المدرسية من ولاية سليانة